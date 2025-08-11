Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2026 Ekim ayında yapılması planlanan seçimlerinde adaylığını açıklayan Erkan Dalyan ile ekip üyeleri Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı eşliğinde Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

“Çorum’da Değişim Zamanı” ekibi görüşmeyle ilgili verdiği bilgide, yeni OSB yatırımları, mesleki eğitim, üretim ve ihracatın güçlendirilmesi, nitelikli istihdam ve dijitalleşme konularında bilgi paylaşımında bulunduklarını belirterek, “Konu başlıklarına ilişkin dosyalar Valiliğimize takdim edilmiştir. Sayın Valimiz, ilimizin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak heyete ziyaretleri için teşekkür etmiştir” ifadelerine yer verdi.