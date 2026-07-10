AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 12 dönümlük yeni genişleme alanı kazandırılacağını açıkladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Millî Emlak Müdürü Adem Özsoy, Sağlık Müdür Prof. Dr. Sinan Zehir, ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Birol, Başhekim Doç. Dr. Muhammet Gömeç ile bir araya gelen Milletvekili Kaya, hastanenin geleceğine yönelik önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kaya açıklamasında şöyle dedi:

"Hastanemizin yanında bulunan Millî Eğitim Bakanlığımıza ait arazinin hastanemiz bünyesine kazandırılması amacıyla Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda süreci başlattık.

Yaklaşık 12 dönümlük alanın hastanemize kazandırılmasıyla birlikte sağlık yatırımlarımız için önemli bir rahatlama sağlanacak.

Çorum’umuzun sağlık altyapısını güçlendirmeye, hemşehrilerimize daha modern, daha güçlü ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."