Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden emekli Nihat Metineren son yolculuğuna uğurlandı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Nihat Metineren'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Selim ve Fatih Metineren'in ağabeyi olan merhum Nihat Metineren için bugün Cuma namazının ardından Akşemsettin Camii'nde cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERDİLER

Dualarla uğurlanan Metineren'in cenazesi, daha sonra Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.