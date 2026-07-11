Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesince eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle iade edilmesinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame üzerindeki eksiklikleri tamamladı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden değerlendirilmek üzere gönderilen iddianamenin kabulüne karar verdi.

Hazırlanacak tensip zaptının ardından yargılamanın başlaması bekleniyor.

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep ediliyor.