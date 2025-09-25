Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin sevilen simalarından Darbukacı Gökhan’ın yıllardır kurduğu hayali gerçeğe dönüştürdü. Başkan Aşgın, Gökhan’ın tek arzusu olan Neşet Ertaş’ın kabrini ziyaret etme isteğini, büyük ustanın ölüm yıl dönümünde yerine getirdi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Çorum’da herkesin tanıdığı bir sima olan Darbukacı Gökhan, geçtiğimiz Mayıs ayında Başkan Aşgın’la yaptığı görüşmede, tek dileğinin Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın kabrini ziyaret etmek olduğunu söylemişti.

Aşgın, Neşet Ertaş’ın vefatının yıl dönümünde Gökhan’ı hayalini kurduğu Kırşehir’e götürdü. Ziyarete, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’la birlikte AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökgöz, CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, MHP Belediye Meclis Üyesi Arslan Kaynar, Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç, Gökhan’ın annesi ve babası da katıldı. Kabir ziyaretinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de yer aldı.

TÜRKÜLERLE BAŞLAYAN YOLCULUK, DUALARLA TAMAMLANDI

Yol boyunca Neşet Ertaş türküleriyle dolu keyifli bir atmosferde gerçekleşen yolculuk, kabir başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla taçlandı. Gökhan, kabir taşındaki Neşet Ertaş fotoğrafını öperek, gözyaşları içinde dua etti. Hayalini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk yaşadığını belirten Gökhan, Aşgın’a teşekkür etti.

Ailesi de bu anlamlı vefa örneği nedeniyle Aşgın’a duydukları memnuniyeti dile getirerek, minnettarlıklarını ifade etti.

“BU İSTEK SIRADAN BİR TALEP DEĞİLDİ”

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Aşgın, şu ifadeleri kullandı:

“Darbukacı Gökhan kardeşimi Çorum'da tanımayan pek azdır, şehrimizin güllerinden...

Uzun süredir hastalıklarla mücadele eden kardeşimle Mayıs ayındaki görüşmemizde bir isteği olup olmadığını sorduğumuzda bizden tek bir şey istedi, Neşet Ertaş'ın kabrine gidebilmek. Bu istek, sıradan bir istek değildi.

Neşet Ertaş ustanın kabrine gitmek, vefatının yıl dönümünde nasip oldu. Gökhan kardeşimin isteğini yerine getirip onu mutlu edebildiysek ne mutlu.”