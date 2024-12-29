Özgür-Der Çorum Şubesi’nde 2024-2025 programları kapsamında bu hafta Mustafa Kerim Üngör ve Davut Demirbaş ‘Modern Eğitim ve Önerdiği Davranış Modelleri’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Modern eğitimin tarihi arka planına değinerek sözlerine başlayan Mustafa Kerim Üngör, sanayi devriminden sonra şekillenmiş olan modern eğitimin, ders başlama ve bitirme zili, mecburi kıyafet, not sistemi gibi bazı uygulamaların o dönemin yansımaları olduğunu söyledi. Öğretmenin verili müfredata sadık kalarak öğrencilerini eğittiği modern eğitimin, belirlenmiş kanunlar, ulusal değerler, semboller ve tarihi üzerine kurgulandığını ifade etti.

Oysa hayatı yöneten ve yönlendiren eğitimin, din ile iç içe, ahiret temelli bir bilgi birikimi olduğunu aktaran Üngör, “insan yaratıcıyla, kendisiyle, toplumla, tabiat ve eşya ile ilişkisini düzenler. Emanet bilinci ve hesap verebilir bir hayatı önceller.” dedi.

İnsanların maddi ve manevi ihtiyaçları olduğunu, modern eğitimin maddi ihtiyaçları öğrettiği, ancak manevi yönününse eksik kaldığına değinen Davut Demirbaş, “Oysa eğitim beşikten mezara kadar bir süreçtir. Sadece okullarda verilen eğitim yeterli değildir, bu anlamda anne babalara ve sivil topluma çok büyük sorumluluklar düşmektedir.” diye konuştu.

Klasik eğitim ile ve modern eğitimin arasındaki farka dikkat çeken Demirbaş, ”Öğretmenin aktif olduğu eğitim modelinin klasik, öğrencinin aktif olduğu model modern eğitim olarak tanımlandı. Öğrenmek için talep etmek gerekir o yüzden önceden öğrencilere talebe deniyordu. Mevcut eğitim modeli matematik, fizik, kimya gibi temel bilimleri verilirken, manevi yönü zayıf kalmaktadır. Allah’a kul olmanın bilincinde, değer temelli, ümmet bakış açısını sahip bir model geliştirmek gerek. Bu anlamda imam hatipler, Kur’an kursları, seçmeli Kur’an ve Siyer dersleri gibi kazanımlar değerlendirilerek, çocuklarımızı yönlendirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Program soru, cevap ve katkıların ardından sona erdi.