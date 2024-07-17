Değişim Eğitim Kurumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’nda dereceye giren öğrencilerini ödüllendirdi.

Kurum binasında gerçekleşen törende Türkiye’de sayısal alanda 394’üncü olan Elif Sude Akyul’un Çorum birincisi, Türkiye’de 1035’inci olan Mustafa Can Kurtoğlu’nun Çorum ikincisi, Türkiye’de 1222’nci olan Elif Rümeysa Atılgan’ın ise Çorum üçüncüsü olduğu belirtildi.

Temel Yeterlilik Testi(TYT) sınavında Türkiye 1515’nci olan Esma Bulut isimli öğrencinin ise Çorum üçüncüsü olduğu ifade edildi.

Başarılı öğrencilere kurum yöneticileri tarafından plaket ve altın verildi.

Kurum yöneticileri, Çorum’un ismini ulusala taşıdıkları için başarılı öğrencileri tebrik etti.