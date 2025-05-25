Çorum'da, çocukların bireysel gelişimlerini ve yeteneklerini ön planda tutan yeni bir eğitim kurumu olan Deha Çocuk Akademisi, hizmete girdi.

Sınıf Öğretmeni Damla Erol ve Uzman Klinik Psikolog Hasan Mert Yılmazer tarafından kurulan akademi, Üçtutlar Mahallesi Binevler 20.Sokak’ta faaliyet gösterecek.

Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurucuları Damla Erol ve Hasan Mert Yılmazer, Deha Çocuk Akademisi'nde her detayın titizlikle düşünüldüğünü belirterek, çocukların evlerindeymiş gibi rahat ve bir okuldaymış gibi donanımlı bir ortamda gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Akademi, yaz okulu programı ve çeşitli kurslarla çocuklara eğlendirerek öğretmeyi hedefliyor.

Deha Çocuk Akademisi'nin eğitim felsefesine de değinen kurucular, her çocuğun özel, yetenekli ve farklı bir öğrenme tarzına sahip olduğuna inandıklarını belirten Erol ve Yılmazer, "Bu yüzden onları sıradan kalıplara sıkıştırmak yerine, bireysel farklılıklarını dikkate alan, özgün ve bilimsel temelli bir eğitim modeli sunuyoruz” dedi.

"Her çocuk bir dâhidir, yeter ki doğru ellerde büyüsün" mottosuyla yola çıkan Deha Çocuk Akademisi, sunduğu eğitimlerle her çocuğun içindeki potansiyeli en üst düzeyde ortaya çıkarmayı ve onları geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlamayı amaçlıyor.