Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Sağlık-Sen Çorum Şube başkanı Ahmet Saatcı, 15 Mayıs yetki tespit sürecinde bir kez daha Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak, açık ara 1. sendika olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu büyük başarının, değerli sağlık emekçilerinin kendilerine duyduğu güvenin ve birlikte verdikleri mücadelenin en somut göstergesi olduğunu kaydeden Ahmet Saatcı, yetki tespit sayımları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu başarı, yalnızca rakamsal bir üstünlük değil, iftiralara, karalama kampanyalarına, asılsız haberlere karşı dimdik duran, basiretiyle hareket eden, iradesini kimseye teslim etmeyen siz değerli sağlık emekçilerinin zaferidir. Yalan haberlere prim vermeyerek, hayali vaatlere aldanmayarak, hak ve emek mücadelesinin tek ve doğru adresi olan Sağlık-Sen’de birleştiğiniz için her birinize gönülden teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, gücümüzü üyelerimizden alıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta, omuz omuza verdiğimiz emeğin, inancın ve kararlılığın sonucudur. Sağlık çalışanlarının haklarını korumak, sorunlarını çözmek ve daha iyi bir çalışma hayatı inşa etmek için çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte gece gündüz demeden emek veren şube yönetimimize, denetim, disiplin kurullarımıza, ilçe başkanlarımıza, iş yeri temsilcilerimize ve her şeyden önce bu sendikanın gerçek sahipleri olan kıymetli üyelerimize yürekten minnettarız. Sağlık-Sen, sadece bir sendika değil; bir dava, bir emek mücadelesidir. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, sağlık çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)