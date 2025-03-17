Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından başlayan Dem Parti'nin siyasi partilerle görüşme takvimi sürüyor.

Bu kapsamda daha önce CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, Saadet Partisi ve EMEP'i ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, bugün MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek.

MHP GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Heyet, görüşme saatinde MHP Meclis Grubu'na gitti. DEM Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu karşıladı.

BAHÇELİ MESAJ YAYINLAMIŞTI

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinde bulunmayı arzu ettiğini ancak partisini temsilen görevlendirilen arkadaşlarının onun yerini layıkıyla alacaklarına inandığını söylemişti. Bahçeli "Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum" demişti.

Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan oluşan İmralı heyeti, MHP'nin ardından bugün AK Parti'yi de ziyaret edecek.