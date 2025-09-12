Vali Ali Çalgan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'ı ziyaret etti.

Vali Çalgan ziyarette Mustafa Demirkıran'dan kurumun faaliyet alanlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.

İl Müdürü Demirkıran tarafından sunulan brifingde, gençlik merkezlerinin yürüttüğü projeler, spor tesislerinin mevcut durumu, KYK yurtlarında sunulan hizmetler ile gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler değerlendirildi.

Vali Çalgan, ziyarette yaptığı konuşmada gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan çalışmaların önemine vurgu yaparak, bu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Özellikle gençlerin spora erişiminin artırılması, yetenekli sporcuların desteklenmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen faaliyetleri yerinde ve etkili bulduğunu ifade eden Çalgan, bu çalışmaların güçlendirilerek sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da hazır bulundu.