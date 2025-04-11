Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Sosyal Market’ yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin iyileştirilmesine yönelik birçok eğitim iyileştirme çalışmalarının yanı sıra sosyo-ekonomik destek de sağlanıyor.

Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yardımcı olmak üzere, Adalet Komisyonlarının bulunduğu yerlerde, Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı olarak Koruma Kurulları da faaliyet gösteriyor.

Bazı kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin üye olarak yer aldığı Koruma Kurulları, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen “Sosyal Market Projeleri” ile de denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler ve eski hükümlülere kaynaklar ölçüsünde aynî ve nakdî yardımlar yapılarak bu kişiler ile ailelerinin ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor.

Çorum'da da bu amaçla, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binası giriş katında kurulan ‘Sosyal Market’ denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler ve eski hükümlülere yardım ediyor.

Bu kapsamda 2025 yılında Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyal Marketine Kızılay Cemiyeti Çorum Şubesi tarafından sağlanan kıyafetler ile Çorum Belediyesi ve MÜSİAD Çorum Şubesi tarafından sağlanan gıda kolileri Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahibi yükümlülere dağıtıldı. 42 gıda kolisi ve 69 parça çeşitli türlerde kıyafet desteği sağlanırken ihtiyaç sahibi yükümlülerin taleplerinin Sosyal Market aracılığı ile karşılanmaya devam edeceği belirtildi.