Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise rakibi iyi analiz ettiklerini, maça kazanmak için çıktıklarını ancak 1 puan alabildiklerini söyledi.

Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini dile getiren Keleş, "Bugün maçın genelinde savunma kısmını iyi yaptık ama hücum kısmında biraz daha beceriksizlik. Oyunu 1-0 iken bitirebilirdik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya çıkan ilk 11'deki 9 oyuncunun ara transfer döneminde takıma katıldığına dikkati çeken Keleş, "Çok yeni bir kadroyuz ve bu takımın uyum sürecini bir an önce atlatmak istiyoruz. İlk 2 değişikliğimiz sakatlıktan olması oyunun genelinde bize biraz problemler yaşattı. Deplasmanda alınan 1 puan bizim için önemli. Bizim için her puan önemli ama kazanabilseydik daha iyi olacaktı. Bir umudumuz var, onu peşinden gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.