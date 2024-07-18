Çorum’un Alaca ilçesinde bir depoda çıkan yangında 3 bin adet saman balyası kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Zile Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çağır’a ait balya deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, 3 bin adet saman balyası küle döndü.

Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.