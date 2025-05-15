Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 4 ilde yayınlara yönelik uygulanan muafiyetlerin yıl sonuna kadar uzatılması için Yönetim Kuruluna teklif sunulacağının müjdesini verdi.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye’de Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bölge toplantısında bir araya geldi.

Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıda Genel Müdür Erkılınç, bölgede 66 gazete ve 19 internet haber sitesinin resmî ilan ve reklam yayımladığını, 1 gazete ve 6 internet haber sitesinin de bekleme süresinde bulunduğunu kaydetti.

Erkılınç, yılın ilk 3 ayında Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki süreli yayınlara 89 milyon 325 bin 231 TL’si resmî ilan, 13 milyon 354 bin 790 TL’si resmî reklam olmak üzere toplam 102 milyon 680 bin 21 TL kaynak aktarıldığı bilgisini paylaştı.

MEVZUATTAKİ ASGARİ ŞARTLAR DÜŞÜRÜLMEYECEK

Süreli yayın temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ısrarla nüfusa ve okur azlığına vurgu yapılarak gazetelerin asgari fiili satış, internet haber sitelerinin asgari ziyaretçi trafik ve asgari kadro şartlarının düşürülmesinin talep edildiğinin altını çizen Erkılınç, şunları kaydetti:

“Gelinen aşamada özellikle gazetelerin asgari fiili satış adedi şartının düşürülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Mevzuatta yapılacak değişiklik, birbiriyle ilintili birçok madde ve düzenlemeyi etkilemektedir. Asgari fiili satış adedi kriterleri iller bazında belirli bir oranda hazırlandığından bir ilin talebini gerçekleştirmek; zaten olması gerekenin altında bulunan satış adedi alt sınırını daha da aşağıya çekmek anlamına gelecektir. Bugün bir gazete 70 aboneye ulaşamıyor, 30 adet bayi satışı yapamıyorsa kimin ne yapması gerektiğini vicdanlarınıza bırakıyorum. İnternet haber sitelerinde asgari trafik şartını zaten yüzde 50 düşürdük. Düşürür düşürmez ne hikmetse çoğu haber sitesinin trafikleri bir anda yarıya indi. Kadro meselesine gelince onda da durum belli. Soruyorum sizlere, bir meseleyi bu kadar zorlamaya ve işin içinden çıkılmaz hale getirmeye ne gerek var?”

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ YAYINLARIMIZIN ÖNERİLERİNİ ALACAĞIZ

Kurumun, resmî ilan ve reklam desteğini “gazete çıkarılsın” diye değil, yayımlanan gazetelerin “bağımsız ve güçlü” olmaları için verdiğinin altını çizen Erkılınç, “güç birliği” meselesinin anlatılan çerçevede ele alınmasının önemine işaret etti.

“Nüfusu az olan illerde dahi 4-5 gazetesi bulunan patronların olduğunu veya 8-10 gazetenin yayın yaptığını görüyoruz. Bu tablo karşısında kendimiz ikna olamamışken başkalarını ikna edebilmemiz oldukça zor görünüyor” diyen Erkılınç, birleşme konusunda kimseyi zorlamadıklarını ancak gerçeği dile getirmekten de geri kalmayacaklarını ifade etti.

Genel Müdür olarak atandığı günden bu yana geçen 3 yıllık sürede 4. kez bölgeye geldiğini aktaran Erkılınç, “Biz tüm şehirlerimize ve yayınlarımıza aynı önemi veriyor, onları dinlemeye özen gösteriyoruz. Gelen tüm talepleri gündemimize alıyor ve değerlendiriyoruz. Yayına ve şehre özel mevzuat elbette yapamayız ancak makul ve genele uygulanabilir önerileri mutlaka hayata geçiriyoruz. Bize ulaşamayan, toplantılarımıza katılamayan yayınlarımız için temmuz ayında dijital ortamda bir iletişim formu oluşturacağız. Bunun duyurusunu yapacağız ve yayınlarımıza çağrıda bulunacağız. Gelecek tüm görüş ve önerileri tasnif ederek mevzuat değişikliği çalışmalarımızda kullanacağız” dedi.

TEDBİRLER UZAYACAK; KADEMELİ GERİ DÖNÜŞ OLABİLİR

Marmara Denizi’nde 23 Nisan günü meydana gelen deprem ve yaşanan artçı sarsıntıların 6 Şubat depremlerinde bölge insanının ne yaşadığını anlamalarına bir kez daha vesile olduğunu belirten Erkılınç, Yüce Allah’tan Türkiye’yi görünür görünmez, bilinir bilinmez her türlü felaketten korumasını diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki yayınlara yönelik mücbir sebep kapsamında bir dizi kolaylaştırıcı tedbir aldıklarını ve ülke genelinde yardım kampanyası düzenlendiğini anımsatan Erkılınç, şöyle devam etti:

“Yönetim Kurulumuzu deprem sabahında olağanüstü toplantıya çağırdık. Bölge Müdürlüklerimiz aracılığıyla toplanan ilk bilgiler ışığında felaketten etkilenen 10 ilimizdeki yayınlarımızın tüm haklarını koruma altına aldık. Çalışanlarını kaybeden, evi, işyeri, matbaası yıkılan yayınlarımız ve basın emekçilerimiz oldu. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, herkese geçmiş olsun diyorum. O dönemde gazetelerimizin internet haber siteleri için başvuru takvimi işliyordu, bölgedeki yayınlarımıza 3 ay ilave süre tanıdık. Gazetelerde fiili satış şartı aramadık, denetlemeleri sadece ziyaret çerçevesinde gerçekleştirdik. Bildiğiniz üzere sonrasında 6 aylık periyotlarla uzattığımız bu tedbirleri internet haber sitelerini de içine alacak şekilde genişlettik. Halen 30 Haziran 2025 tarihine kadar Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz için kolaylaştırıcı tedbirlerimiz sürüyor. Yayınlarımızdan gelen talepler, bölge müdürlerimizin görüşleri ve bizim sahada edindiğimiz izlenimler depremin etkilerinin yayınlarımız açısından da sürdüğü yönünde. Bu nedenle Yönetim Kurulumuza adı geçen 4 ilimiz için aldığımız tedbirleri 2025 yılı sonuna kadar uzatmayı teklif edeceğiz. İnanıyorum ki Yönetim Kurulumuz sizleri mutlu etmeyi en az benim kadar isteyecektir.”

Erkılınç, deprem bölgesine yönelik kolaylaştırıcı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına yönelik görüşleri de değerlendirmeye aldıklarını sözlerine ekledi.

Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı’nın da katıldığı toplantı, katılımcıların görüşlerinin alınması ve soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantıları, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep’te düzenlenecek buluşmayla devam edecek.