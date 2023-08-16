Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kahramanmaraş depremi sonrası sigorta sisteminde köklü değişiklikler hayata geçiriliyor.

Yeni dönemde deprem sigortasının yerine Afet Sigortası geliyor, enflasyona endeksleniyor ve teminatlar iki katına çıkıyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkıma neden yüzyılın felaketinden sigorta sistemi ciddi dersler çıkardı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), eksikliklerin giderilmesi için başlattığı çalışmada ilk detaylar belli oldu.

Haber 7’nin haberine göre, Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK’ın konut ve iş yerine yönelik deprem sigortası şartları değişiyor.

Zorunlu Deprem Sigortasının yeni adı Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olacak. Hem depremi hem de sel afetini kapsayacak. Konutun yanı sıra artık eşyalar da sigortalanacak.

Ağustos 2023 itibarıyla yaklaşık 600 bin konut için 30 milyar TL’nin üstünde hasar ödemesi yapıldı. Yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek değişikliklerle Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) daha kapsamlı hale getirilerek Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olarak adlandırılacak.

Söz konusu değişikliklerle Zorunlu Deprem Sigortası hem deprem hem de sel afetlerinin yol açabileceği finansal kayıpları güvence altına alacak. Konutun yanı sıra konut içerisindeki eşyaların da sigorta içerisine dahil edilebileceği bir sistemle desteklenmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte teminat tutarları iki kat oranında artırılacak ve enflasyona endeksli hale getirilecek.

YENİ DÖNEM 2024'TE BAŞLAYACAK

Kesin bir tarih açıklanmadı ancak tüm bu değişikliklerin 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla hayata geçirilmesi öngörülüyor.