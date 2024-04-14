AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, toplam ihracat yılın ilk üç ayında 63,7 milyar dolar olurken bu tutar "en iyi ilk çeyrek ihracat performansı" olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, depremden etkilenen 11 ilin 9'unun ihracatı arttı, 2'sininki düştü. Söz konusu illerin toplam ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 4 milyar 796 milyon dolara ulaştı.

En fazla ihracat yapan il 2 milyar 526 milyon dolarla Gaziantep oldu. Bu ili 826,3 milyon dolarla Hatay, onu da 762,8 milyon dolarla Adana izledi.

İhracatını en hızlı artıran il yüzde 57,41 ile Hatay oldu. Bu ili yüzde 44,94 ile Şanlıurfa, yüzde 25,79 ile Kahramanmaraş takip etti. İhracatı gerileyen iller ise yüzde 37,1 ile Osmaniye ve yüzde 20,7 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti.