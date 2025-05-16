Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyesi Çocuk ve Genç Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Muhsin Dere, Sungurlu Belediyesi Çocuk ve Genç Meclisleriyle bu dönemin son toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dere, “Yavrularımızın kendi emekleriyle çıkartacakları derginin içeriğini konuştuk. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında hazırlayacakları kısa filmi planladık. Sosyal sorumluluk projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Toplantımızın ardından lavanta tepemizi gezip bu güzel günün anısına hatıra fotoğrafı çekindik. Çocuk ve Genç Meclisi Üyelerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, derslerinde başarılar, işlerinde kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.