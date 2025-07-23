Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, LGS'de tam puan alan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Can Kaya'yı ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Abdullah Can Kaya ile anne ve babasını makamında konuk etti.

Dere, "Liselere Geçiş Sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi, kıymetli evladımız Abdullah Can Kaya ve değerli ailesi konuğumuzdu.

Genç kardeşimle ve ailesiyle, tercih edeceği okulları konuşup fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle Abdullah evladımızı, ailesini ve öğretmenlerini; hepimizi gururlandıran bu büyük başarıları sebebiyle tebrik ediyorum. Rabb'im bundan sonraki eğitim sürecinde genç kardeşimizin yardımcısı olsun, nice başarılar nasip etsin." dedi.