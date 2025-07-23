Çorum'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte anız, tarım arazisi ve orman yangınlarında ciddi artış yaşanıyor.

İtfaiye Teşkilatı Amiri Ömer Darıcı, özellikle tarım arazisi yangınlarında geçen senelere göre büyük bir artış olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız; vakayı detaylı bir şekilde bildirerek müdahalemizi kolaylaştırmaları" dedi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Amiri Ömer Darıcı, bu yaz döneminde yangın vakalarında yüzde 50 ila 60 oranında artış gözlemlediklerini söyleyerek, "Bu yıl tarım arazisi yangınlarında önceki yıllara kıyasla ciddi bir artış yaşanıyor. Yangınların büyük kısmı insan kaynaklı. Yangına yapılacak en etkili müdahale, ona hiç sebep olmamaktır" dedi.

Darıcı, "Kuraklık ve rüzgar yangınların hızla yayılmasına neden oluyor. Bu durum ekiplerimizi ve araçlarımızı zorluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız; vakayı detaylı bir şekilde bildirerek müdahalemizi kolaylaştırmaları" ifadelerini kullandı.

Darıcı, bazı vatandaşların acil olmayan ve itfaiyenin görev tanımına girmeyen konular için ekiplerden yardım talep ettiğini, bunun da müdahale kapasitesini etkilediğini vurguladı. "Kurumların görev tanımlarının tam olarak bilinmemesi, gereksiz çağrılara neden oluyor" dedi.

Yangınların yalnızca maddi değil, aynı zamanda çevresel tahribata da yol açtığını belirten Darıcı, "Arazi yangınlarında çevre kirliliği oluşuyor, ekolojik denge zarar görüyor ve hayvan popülasyonu etkileniyor. Bu nedenle bireysel sorumluluk çok önemli" diye konuştu.