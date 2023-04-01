AK Parti milletvekili aday adayı Prof. Dr. Lütfi Akca’nın DSİ Genel Müdürü iken yaptığı girişimler sonucu yıllardır tozlu raflarda duran içmesuyu arıtma tesisinin dosyasının raftan inerek ihalesinin gerçekleştirildiği, önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacağı belirtildi.

Osmancık’ta bulunan Dereboğazı Barajı’ndaki çalışmalar tamamlandığında Osmancık memba kalitesinde içilebilir suya kavuşacak.

Dereboğazı Barajı ile ilçe merkezine yıllık 2 milyon 730 bin metreküp içmesuyu temin edileceğini aktaran Prof. Dr. Lütfi Akca, “İlçenin 2050 yılına kadar su sorununu çözecek sistemin son parçalarıda tamamlanıyor. Temelden 47 metre yüksekliğinde inşa edilen Dereboğazı Barajı, 3 milyon 756 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahiptir” dedi. (Haber Merkezi)