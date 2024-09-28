Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkent Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, ilçede hayata geçireceği projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Muhsin Dere Ankara’da; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit'i, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider ve Abdulkadir Polat'ı, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ve DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Muhsin Dere, misafirperverlikleri ve verimli istişareleri sebebiyle kendilerine teşekkür etti.