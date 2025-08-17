Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Adana Demirspor galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Çorum FK'nın emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Muhsin Dere, "Ligin ikinci haftasında, Adanademirspor karşısında net bir skorla 3 puan alan takımımız bu yıl her karşılaşmaya final maçı özverisiyle çıkacak, her maçı şampiyonluk için oynayarak Süper Lig hedefine emin adımlarla devam edecek inşallah." dedi.

Kırmızı-siyahlı taraftara da çağrıda bulunan Dere, "Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi tebrik ediyor; Adanademirspor'un genç futbolculardan oluşan kadrosuna 2025-2026 sezonunda başarılar diliyorum.

Haydi Çorum. Haftaya stadımızı tıklım tıklım dolduralım ve hep birlikte şampiyonluğa koşalım." açıklamasında bulundu.