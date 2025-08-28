ARCA Çorum FK Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan ARCA Çorum FK kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'a veda mesajı yayımladı.

Dere mesajında; "Şehrimizin gözbebeği Çorum FK'mızda futbolculuk kariyeri dahil olmak üzere yöneticilik yaptığı 7 sene boyunca çok büyük emekleri olan Oğuzhan Yalçın kardeşime bugüne dek kulübümüz için yaptıkları adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Kulüp Başkanlığı süreci boyunca binbir emek ve türlü zorluklarla mücadele ederek 2. Lig Şampiyonluğuyla takımımızı bugünlere getiren ve 1. Lig'de de alnımızın akıyla boy göstermemize vesile olan değerli dostuma bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.

ARCA ÇorumFK camiası sana minnettardır Oğuzhan Başkan... " ifadelerinde bulundu.