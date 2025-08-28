Arca Çorum FK pazar günü Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım sabah salonda akşam ise sahada yaptığı çift antrenmanla bu zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım sabah saat 10’da tesis fitnes salonunda yaptığı antrenmandaTeknik Heyet salonda bulunan aletlerde çabukluk kuvvet ve koordinasyon hareketleri yaptırdı. Bu çalışmada futbolcular yüksek tempolu hareketler ile zorlu lig maratonunda adelelerini güçlendirme hareketleri yaptılar.

Bu çalışmanın ardından tesislerde dinlenen kırmızı siyahlı takım akşam saat 17’de ise tesis sahasında günün ikinci antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Tahsin Tam bu çalışma öncesinde Keçiörengücü takımının oyun sistemi ve mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Daha sonra ısırma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ile devam etti.

Ardından atak sonuçlandırma ve gol vuruşu çalışması yaptıran Teknik Helyet son bölümde ise üç takımlı turnuva yaptırdı.

Bu çalışmada iki takım yarı sahada maç yaparken diğer takım ise kenarda düz koşu yaptı. Gol yiyen takımın koşuya geçtiği turnuva sonunda kazanan takım galibiyet pozu verdi. Çorum FK Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün yapaçağı taktik çalışma ile sürdürecek.