Sungurlu Belediyesi Yaz Spor Okullarını Belediye Başkanı Muhsin Dere ziyaret etti çocuklara tişört hediye etti ve onlarla maç yaptı.

Sungurlu Belediyespor çatısı altında düzenlenen yaz spor okulları futbol ve voleybol branşlarında yapıldı.

Voleybol’da 250 futbolda 100 çocuğun çalışma yaptığı yaz spor okulunda iki antrenör ve ikide yardımcı isim görev yapıyor.

Belediye Başkanı Muhsin Dere ile Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik önce Mahmut Atalay Spor Salonu’nda devam eden voleybol çalışmalarını ziyaret ettiler.

Burda antrenör Mustafa Özdemir’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Muhsin Dere daha sonra çalışmalara katılan sporculara tşörtlerini hediye etti ve ardından onlarla voleybol oynadı sonrasında ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Dere ve beraberindekiler daha sonra ilçe stadyumuna geçerek burda Teknik Direktör Kıvanç Kaya gözetiminde çalışmalara katılan minik futbolcular ile bir araya geldi. Kıvanç Kaya’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve onlara da Belediye tarafından hazırlanan özel tişörtlerini dağıttı.

Ardından da onlarla birlikte futbol oynadı.

Belediye Başkanımız Dere yapmış olduğu paylaşımda; "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her türlü kötü alışkanlıktan uzak kalıp yeteneklerini keşfetmeleri, sağlıklı ve bilinçli olarak yetişmeleri için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kıymetli Antrenörlerimiz ve ekiplerine kolaylıklar diliyor, çocuklarımıza başarılarla geçirecekleri bir sezon temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.