Mimar Sinanspor’da yeni sezon yapılanması kaleci antrenörü Murathan Veran ile devam etti.

Yeşil Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon planlaması doğrultusunda uzun süredir kulüpte kaleci antrenörü olarak özveri ile çalışan Murathan Veran ile yeni sezonda da devam edeceği açıklandı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Külümüzde uzun süredir kalecilerimizin gelişimi için özveriyle çalışan disiplini, çalışkanlığı ve gençlere olan yaklaşımıyla takdir toplaman kaleyi antrenörümüz Murathan Veran ile yeni sezon içinde anlaşma sağladık.

Murathan hocamız yalnızca teknik bilgisi ile değil aynı zamanda karakteri, sabrı ve istikrarlı duruşuyla da sporcularımıza örnek olmaya devam ediyor. Kendisine bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor yeni sezonda da birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz’ denildi.