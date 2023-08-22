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Mağlup olmak değil böyle bir maçta 21 maçlık serinin bitmesi canımızı daha çok yaktı.

Çorum FK Tahsin Tam yönetiminde 21 maçlık yenilmezlik serisini 1. ligde evinde oynadığı ilk maçta hem de transfer tahtası kapalı olan ve kağıt üzerinde grubun en genç ve tecrübesiz takımına karşı alması canımızı yakan diğer etken oldu.

Diğer can yakan konu ise taraftar desteğini arkasına almış bir takımda ilk 45 dakika boyunca hiç bir şey yapmaması ve üretmemesi oldu. Gerçekten cuma akşamı böyle çok şoku üste yaşadık.

Tuzlaspor deplasmanında futbol olarak olmasa da skor olarak moral veren güzel başlangıcın ardından Giresunspor maçında alınacak bir galibiyet şehri iyice havaya sokacaktı. Bu konuda haklı olarak herkes haklı bir beklenti içindeydi.

Tahsin hoca maça anlaşılmaz bir şekilde Tuzlaspor önünde beklentilerin çok uzağında kalan isimler olmasına karşın Giresunspor maçına da aynı on birle çıktı. Birisi Tuzla deplasmanda diğeri Giresunspor evimizde ve biz aynı takımla iki maça çıktık. Hocamın maçtan sonra 'Rakibi analiz ettik' cümlesi burda çelişiyor. Temaslı ve faul yapan bir takıma karşı çıkacak on bir bu kesinlikle olamaz. Bırakın teması ikili mücadele kazanamayan oyuncuların çok olduğu bu onbir bana göre hatalı.

İlk yarıda bu kadar kötü oynayan bir takımın ikinci yarıya aynı on birle başlaması bana göre diğer ikinci büyük hata. Her ne kadar Tahsin Hocam ikinci yarıda 15 dakikada 7-8 pozisyon bulduk dese de futbolun gerçeği bana göre bunu söylemiyor. O gün formsuz ve şanssız oyuncular yerine taze kan istiyor maç ve biz onu 71. dakikaya kadar bekliyoruz.

Bunları yazarken kesinlikle faturayı Tahsin hocama kesmek gibi bir yanlışa düşmüyorum. Tabiki asıl sorumlu olanlar sahada icra makamındaki futbolcular. Saha içinde geçen sezonda takımın çizgisini çok aşağılara düşürmeyen ismi Erkan yine ön plana çıkan tek isim oldu. İnanın takımın iki kanat oyuncusundan daha fazla son çizgiye inerek orta yapan isim Erkan olmuştur.

İkinci haftanın isimlere girerek moral bozmak istemiyorum sonuçta herkes kendini görüyor. Sahada görmediyse bile iki ulusal kanalda maç duruyor açıp ordan izleyebilirler. Tabiki bu işten ekmek yiyen futbolcu kardeşlerimiz bu sorumluluğu taşımak istiyorsa. Kazandığını hak etmek çok önemli. Kötü olabilirsin ancak vurdumduymazlık çok farklı bence de futbolcu için en kötü şey, Umarım bu erken uyarıdan gerek saha kenarı gerek saha içi gerekli dersleri çıkarmıştır.

Kadro kalitemiz belli mevkilerde alternatifli ve derinliği iyi ancak ilk maç sonunda rakip takım hocasının Çorum FK ile tesbitlerine kim hayır diyebilir ki. O zaman eksik belli ve buralara hamle yapılması gerekiyor. Tabi ki kolay değil bu ligde transfer. Rakamlar uçmuş gidiyor ve gelirin belli. Ancak bu ligde kalıcı olmak ve üst sıraları zorlamak istiyorsak yapmamız gerekiyor.

Oğuzhan Başkan'ın bu konuda gerekli hamleleri yapmaya başladığına inanıyorum. Bu hafta içinde bir iki transfer olmasını bekliyorum. Önümüzde Giresun'dan çok daha güçlü ve zorlu iki takımla maçımız var.. O yüzden cuma akşamından gereken dersi herkesin çıkarması ve bu maçlara motive olması gerekiyor.

Çorum olarak ilk kez tanıştığımız pasolig de sıkıntımız ise büyük. Özellikle VİP A ve VİP B tribünlerinde büyük sorunlar yaşandı. Bu konuda kulüpten vatandaşı bilgilendirecek ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmaması yanlış.

Ucuz tutulan kombine biletler nedeni ile bu tribünlerde çok sayıda kombine satıldı. Burda nerdeyse boş yer kalmadı ancak aynı tribüne onlarda Emniyet mensubu birde onlara ilave Çorum FK sağlık, teknik ekip ve kadroda olmayan oyuncularda aynı tribüne girince kargaşa ve kavga kaçırılmaz oldu.

Birde bunlara ilave stad girişinde belli bir seri sistem kitlenip giriş yapılamayınca yığılmalar ve ardından maç saatine yakın turnike üzerinden girişler. Arbede ve gerilimler yaşandı.

Yalnız kaçırdığımız bir şey var stadyumda 160 kamera var ve bu görüntüler aynı anda RİVA'da merkeze gidiyor. Maç başlamadan temsilcisinin telefonuna bu görüntüler gönderiliyor. Yani sözün özü ilk maçta yüklüce bir para cezası geliyor.

Burda hemen sistemi suçlamak yerine 7'de açılan stad kapılarından ilk bir saatte giriş yapan sayısı yüzü geçmemiş. Son bir saatte böyle bir yüklenme ve ilk kez uygulanan bir sistem sonuç ortada. İlk maçtan cezayı yedik. Pasolig çıkarma konusunda da haftalar önce büro açıldı ilk günler allahın kulu yoktu maç günü geldi kuyruklar saatlerce beklemeler. Millet olarak son dakikaya sıkıştırma huyundan vazgeçelim artık.

Son olarakta aldığın bilet numarası ve sırasına oturmak çok önemli. Sonrasında şok olmamak istiyorsanız buna dikkat edin. İstediğim yere otururum demeyin. Neden mi, çünki sizin oturduğunuz koltuğa oturan kişi yapacağı olumsuz bir durumda o kameralar anında tesbit ediyor ve orda oturana değil o koltuk biletini alana cezayı kitliyor. Bunun örneklerini Fenerbahçe stadında yaşayanlar anlattı o yüzden koltuk numaramıza sahip çıkın yoksa başınız ve canınız acır benden söylemesi.

NOT: 1. ligdeki tüm maçların büyük bölümünü izledim. Gerçekten bu ayda bir çok stadın zeminleri berbat görünürken nazar değmesin bizin stadımız göz kamaştırıyor. Bunda emeği olan herkesi canı gönülden kutluyorum.