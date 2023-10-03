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Gazetemiz Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Ahlatcı Çorum FK-Bodrumspor mağlubiyetini değerlendirdi.

Ligin devam ettiğini ve Ahlatcı Çorum FK'nın önünde daha uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Halil Öztürk, "Bu ligde herkesin herkesi yendiği bu hafta bir kez daha tescillendi. O zaman önümüze bakmak zorundayız." dedi.

İşte Halil Öztürk'ün o yazısı:

Maalesef yine kötü başladığımız deplasman maçından bu kez puansız ayrıldık. Ligde son iki maçını kazanan Çorum FK'nın ligin favorileri arasında gösterilen Bodrumspor önünde maça bu kadar kötü başlamasını sanırım kimse beklemezdi.

Bu maça başlanan 11'le ilgili eleştirilere kesinlikle katılmıyorum çünki iki maç kazanan bir takımda fazla değişiklik yapmak doğru olmazdı. Yapılan hamleler konusunda fazla farklı isim yazılmayacağına göre. Burdaki en büyük hata oyunu giren oyuncuların fazla veremediği katkı nedeni ile olumsuz bakış açısı var.

Ümraniyespor maçında oyuna aldığı iki futbolcu maçın kaderini değiştirdi ancak bu maçta beklenen katkı gelmedi. İki değişiklik hiç bir katkıda bulunmadı. Müzmin sakat Berkay Can sadece 12 dakika oyunda kaldı. Sezon başı en büyük beklenti yapan oyuncu Thomas ise oyuna girdikten sonra 25 dakikalık bölümde ise takımı adına sadece iki hava topunu sektirdi.

Benim için sezonun ilk yedi haftasındaki en büyük hayal kırıklığı kesinlikle Thomas oldu. Bu kadar verimsiz olabileceğini onu da geçtim bu kadar fizik gücü yüksek bir oyuncunun sırtı dönük bir top alıp indirip takımının öne çıkmasını sağlayamaması anlamak ve kabul etmek gerçekten çok zor.

Sezon başı kadro planlamasında ayrılık kararı verilen isimler ile kalan isimler konusunda da yanlışlar olduğunu ortada. Geçen sezon sakatlığı rağmen takımın yükünü çeken isim gönderilirken sakatlık riski Türkiye'nin en yüksek isminin tutulması kesinlikle bir planlama hatası.

Eleştiri yapmak herkesin hakkı ancak kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Sosyal medya üzerinden yapılan kabul edilemeyecek insan onuruna aykırı sözleri kesinlikle kabul etmek mümkün değil.

Bu takımdan bu şehrin beklentisi ne acaba. Şehrin verdiği destek ortada o yüzden fazla büyük hedefler koymaya gerek yok. İlk kez mücadele ettiğimiz ligde bu yıl kalıcı olmak ve ses getirmek bana göre çok büyük bir başarı olacaktır. Başkanından teknik direktörüne kadar bunu açıkca söylediler. 'Lige renk katan, üst sıralarda kendine yer bulan' bir takım olmak istediklerini.

O zaman önceki yazılarımızda belirttiğim gibi bu ligden zevk almaya ve takımımıza destek vermeye devam edeceğiz. Yanlışları tabiki dile getireceğiz ancak kırmadan dökmeden bunu yapacağız.

Teknik Direktörlerin maç sonu açıklamalarını ise her zaman olduğu gibi anlamakta zorlanıyorum. Ya saha içinden izledikleri için sağlıklı değerlendirme yapamıyorlar yada taraf oldukları için yorumları objektif olamıyor.

Tahsin hocam ikinci yarıda üstün oynadık diyor ancak kalemizdeki pozisyonları ne yapacağız. İsmet hocam 'Rakibe pozisyon vermedik' diyor. Maçı izleyenler olarak biz farklı maç mı izledik. Çorum FK'nın girdikleri pozisyon değil de neydi acaba.

Skordan bağımsız söylüyorum gerçekten çok yetersiz bir hakem üçlüsü maçı yönetti. Sahadaki ve ekran başındaki ile futbol hakemliğimiz adına çok üzüldüm. Çalan düdükler, verilmeyen kartlar ve geç gelen kararlar hepsinden önemlisi ekrandan izleyerek son dakikadaki pozisyona devam diyen Alper Ulusoy. Ne diyelim ki sahada görmemeyi insan kabul ediyor da ekran başında görememek gerçekten futbol sever bir insan olarak benim canını acıtıyor. Tarafsız olmak bu kadar zor olmasa gerek. Bu kadar teknolojiye rağmen bunu yapamıyorsak ne diyelim ki.

Lig devam ediyor ve önümüzde daha uzun bir maraton var. Bu ligde herkesin herkesi yendiği bu hafta bir kez daha tescillendi. O zaman önümüze bakmak zorundayız. Çok zorlu fikstür devam ediyor ve burdan çıkaracağımız en fazla puanla ayrılmak zorundayız. Önce sahadaki futbolcular sonra kenardaki teknik heyet ve tabiki tribündeki taraftarlar olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Umarım bu hatalardan herkes gereken dersi çıkarır çünki şehrin sahipsiz bıraktığı bu ilin marka değerine destek verenler yanlış yapmazlar.