MURAT KARASU

DEVA Partisi İl Başkanlığı'ndan İsmail Hüsamettin Öztürk'ün istifa etmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 yıldır Çorum Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık mesleğini icra eden Yunus Emre Özdemir'in İl Başkanı olarak atandığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yunus Emre Özdemir, katkılarından dolayı önceki dönem il başkanları Elvan Can Çabuk ve İsmail Hüsamettin Öztürk'e ve mevcut ve önceki dönem tüm ilçe başkanlarına teşekkür etti.