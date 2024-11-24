Güney Afrika'dan bulunduğu 2001 yılında kaçırılan 180 bin karatlık Bahia Zümrüdü'nün inanılmaz yolculuk hikayesi artık son bulabilir. ABD Adalet Bakanlığı, mücevherin Brezilya'ya devredilmesi yönündeki talebi kabul etti. 2014 yılında başlayan yaklaşık 10 kişi, şirket ve Brezilya hükümeti arasında senelerce süren hukuk mücadelesinde sona gelindi.

GÜNEY AFRİKA'DAN ABD'YE KAÇIRILDI

2001 yılında Beril madeninde keşfedilen ardından katırlar sayesinde yağmur ormanlarından ABD'ye kaçırılan devasa zümrüdün başına gelmeyen kalmasa da değerinden hiçbir şey kaybetmedi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık 836 kiloluk zümrüt kaçırılırken katırın biri panter saldırısına uğradı. ABD'de ise Katrina Kasırgası sırasında sağlam kalabildi.

'DEVASA ZÜMRÜT LANETLİ Mİ? 'KAYBOLDU' İDDİASI

Bir dönem Idaho'lu iş insanı Kit Morrison mücevheri 1,3 milyon dolara satın aldı ancak birkaç yıl sonra kaybolduğunu bildirdi. Los Angeles Bölge Şerifi'nin soruşturmacıları mücevherin izini Las Vegas'taki bir kasada buldular ancak mücevherin kime ait olduğunu tespit edemedikleri için ona el koydular.

Mücevherin yolculuğu onun 'lanetli' olabileceği iddialarını ortaya çıkardı. Taşın ardından ortaya atılan diğer çılgın iddialar arasında, Brezilya Mafyası komplolarına dahil olduğu ve Bernie Madoff ile 197 milyon dolarlık bir bankacılık işleminin parçası olduğuydu.

BREZİLYA'YA İADE EDİLEBİLİR

Washington Post'a göre, Brezilyalı yetkililer bu arada bunun bir müzeye ait ulusal bir hazine olduğunu savundular. Mücevher çalındığı için, cezai konularda delillerin değişimine izin veren ülkeler arasındaki yasal bir anlaşma kapsamında Amerikalı meslektaşlarını onu teslim etmeye çağırdılar.

Son olarak ABD Bölge Yargıcı Reggie Walton, Amerikalı mücevher spekülatörlerinin yeterince oyalandığını söyledi:

Watson kararında, ''Mahkeme, müdahil tarafların pozisyonlarının zümrüdün Brezilya'ya iadesini yasaklamak için yeterli olmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle Mahkeme, Bahia Zümrüdü'nün Brezilya'daki el koyma kararını uygulamalıdır.''

Federal savcı Boni de Moraes Soares, Washington Post'a "Karardan çok memnunuz" dedi. "Bahia zümrüdünü Brezilya halkına geri getirmeye her zamankinden daha yakınız." açıklamasında bulundu.

Brezilya yetkilileri mahkeme belgelerinde, Bahia Zümrüdü'nün şimdiye kadar keşfedilen en büyük zümrütlerden biri, hatta belki de en büyüğü olduğunu iddia etti.

İtiraz edilmezse devasa zümrüt, resmi bir iade töreniyle Brezilya'ya teslim edilecek.