13 Kasım 2023 tarihinde ihale edilen Çorum Devlet Hastanesi için ilk kazma vuruldu.

Uzun yıllar ihale edilmeyi bekleyen ve ihalesi geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen 200 yataklı Çorum Devlet Hastanesi için yüklenici firma 3 ay sonra Sağlık Bakanlığı’nın yer tesliminin ardından çalışmalara başladı.

İhaleyi Çorumlu İş insanı Makimsan firmasının sahibi Atilla Dikçi, 730 milyon TL bedelle ihaleyi almıştı.

Çorum’un sağlık alanında en önemli ihtiyaçlarından biri olan ikinci basamak Devlet Hastanesi’nin 3 yılda tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Devlet Hastanesi’nin hizmete girmesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan yoğunluğun da önüne geçilmesi hedefleniyor.