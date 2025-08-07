Tarımda yeni bir süreç başlıyor.

Türkiye’de ilk kez iki yıl üst üste ekilmeyen araziler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilerek ekilmesi sağlanacak.

2024 yılında ekilmeyen tarım arazileri il-ilçe bazında tespit edildi.

Bu yılın Eylül ayına kadar bu araziler yine ekilmezse bakanlık tarafından kiraya verilecek.

ÇORUM’DA 83 TARLA TESPİT EDİLDİ

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplam 83 tarladan oluşan listenin büyük bölümü metrekare olarak yer alırken Dodurga ilçesindeki araziler dekar olarak yer almasına rağmen bu belirtilmediği için tarlalar sanki 11 metrekareymiş gibi görünüyor.

İşlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi süreci bu yıl başlıyor.

Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup üst üste 2 yıl işlenmeyen/ekilmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8/K maddesine dayanarak hazırladığı, 2 yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesini düzenleyen “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” 22 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İlk yıl (2024) tespitleri kesinleşti

Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il ve/veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonlar yaptıkları çalışmalarla 2024 yılında il ve ilçe bazında ekilmeyen tarım arazilerini tespit etti. Tespit edilen bu araziler askıya çıkarıldı. Gelen itirazlar değerlendirildikten sonra ekilmeyen araziler kesinleşti. Bu yıl (2025) ekilmeyen araziler tespit edilecek. Geçen yıl tespit edilenler bir kez daha kontrol edilecek. Geçen yıl ekilmeyip bu yıl ekilenler listeden çıkarılacak. Ekilmeyenler yeniden askıya çıkarılarak iki yıl üst üste ekilmeyen arazilerin tespiti kesinleşecek. Kesinleşen bu araziler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sezonluk olarak kiraya verilecek. Sadece 2025 yılında ekilmeyen, işlenmeyen araziler 2026’da da ekilmezse yani iki yıl üst üste ekilmezse kiraya verilecek. Bu süreç her yıl tekrarlanacak. İki yıl üst üste ekilmeyen araziler devlet tarafından kiraya verilecek.

KİRALANACAK TARIM ARAZİLERİ NASIL TESPİT EDİLİYOR?

İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre, kiralanacak arazi tespiti şöyle yapılıyor:

1- Arazi Tespit Komisyonu; kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden çalışmalar yapılıyor ve yerinde gerçekleştirilen arazi kontrolleri ile işlenmeyen tarım arazileri tespit ediliyor.

2- İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos tarihine kadar olan süre dikkate alınıyor. Bu çerçevede 2024 yılı tespitleri tamamlandı. Bu ayın sonuna kadar 2025 yılı tespitlerinin de tamamlanması bekleniyor.

3- Tespiti yapılan işlenmeyen tarım arazileri Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemleri ile karşılaştırılarak kontrolü yapılıyor. Arazi Tespit Komisyonu tarafından yapılan kontrol sürecinin tamamlanmasının ardından, ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kalıp Arazi Tespit Komisyonunca ekonomik tarımsal üretim yapılacağı değerlendirilen parseller tespit ediliyor.

Dikili ve örtü altı araziler kapsam dışında

4- Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamında yer almıyor. Arazi sınıfı, parsel büyüklüğü ve verimlilik durumu tarımsal üretim için ekonomik olmayan arazilerin bu durumu tutanak altına alınmak sureti ile o yılki kiralama işlemlerine dâhil edilmiyor. Üzerinde tarımsal üretime engel teşkil edecek izinsiz yapı, tesis ve benzeri tespit edilen araziler, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca değerlendiriliyor.

5- Parselin bir kısmında işlenmeyen arazinin tespit edilmesi durumunda üçüncü ve dördüncü fıkralar göz önünde bulundurularak bu kısımlar işlenmeyen tarım arazisi kapsamında değerlendirilebilir.

6- Yönetmeliğe göre, kiralanacak arazilerin tespit edilmesinden sonra, cari kiralama sezonu için kiralanacak arazileri içeren, ilk yıl işlenmeyen ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri için ilk yıl ve üst üste 2 yıl olacak şekilde listeler oluşturuluyor.

7- Kiralama sezonu içerisinde, kiralanan tarım arazilerinin maliklerinden herhangi biri tarafından bir sonraki sezonda üretim yapacağına dair bir başvuru yapılmaması durumunda bu araziler üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri listesine eklenir.

2025 listeleri Eylül’den itibaren askıya çıkacak

8– İşlenmeyen tarım arazileri listesi il/ilçe müdürlükleri tarafından 5 gün süre ile muhtarlıklarda, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan ediliyor. 2024 yılı için bu ilanlar yapıldı ve listeler kesinleşti. 2025 yılı için ise Eylül en geç Ekim ayında bu listelerin askıya çıkarılması bekleniyor.

9- Arazi malikleri(sahipleri) ve diğer ilgililer, listeler ile ilgili itirazlarını ilan süresi içerisinde Arazi Tespit Komisyonuna yapabilir. Komisyon bu itirazları 3 gün içinde karara bağlar. İtirazların değerlendirilmesi sonucu oluşturulan nihai liste mülki amirin veya yetkili kıldığı kişinin onayı ile kesinleşir.

10- 2025 yılında tespit edilen ve iki yıl üst iste ekilmeyen arazilerin listesi kesinleştikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilk kez bu araziler kiraya verilecek.

İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ NASIL KİRALANACAK?

İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre; kesinleşen işlenmeyen tarım arazileri listesinde yer alan tarım arazileri için rayiç kira bedelleri tespit edilecek. “Kiralanacak Tarım Arazileri Listesi” oluşturulacak. Listede kiracıların yetiştirebilecekleri ürün veya ürün gruplarına da yer verilecek. Bu araziler, kira geliri arazi maliklerine ait olmak üzere, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Arazi Kiralama Komisyonu tarafından kiralanacak.

Kiralama işlemleri kiralama sezonu dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Kiralama işlemi, tek bir tarım arazisi parseli bazında yapılabileceği gibi, üretim planlaması kapsamında yetiştirilecek ürün, kiracı potansiyeli ve tarımsal üretimin ekonomik verimliliği dikkate alınarak birden fazla tarım arazisi parselini kapsayacak şekilde de yapılabilir.

KİRA BEDELİ RAYİÇ BEDELDEN DÜŞÜK OLAMAYACAK

Arazi Kiralama Komisyonu tarafından her il ve ilçe için, arazinin bulunduğu yere göre bir rayiç kira bedeli tespit edilecek. Kira bedeli, Arazi Kiralama Komisyonu tarafından takdir edilen rayiç kira bedelinden düşük olamayacak.

Komisyon, kesinleşen kiralanacak tarım arazileri listesini mahallinde, elektronik ortamda ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü internet sitesinde 7 gün süre ile ilan edecek. Mahallinde yapılan ilanlar tutanak altına alınacak. Arazi Kiralama Komisyonu, ilan süresi içerisinde kiralama taleplerini alacak.

İlan süreci başlatılmadan önce kiralanacak tarım arazileri listesinde yer alan parsellerle ilgili Bakanlık Kayıt Sistemlerine başvuru durumu ve mahkeme tarafından verilen ve arazinin kullanımını engelleyen bir ihtiyati tedbir kararı olup olmadığı kontrol edilecek. Tedbir kararı bulunan parseller kiralamaya konu edilmeyecek.

KİRALAMADA KİMLERE ÖNCELİK TANINACAK?

Kiralama öncelikli olarak; kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak.

Kiralanacak tarım arazileri; rayiç kira bedelinden az olmamak üzere öncelikle istekli olan, tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına, öncelikli bu gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralanacak.

Teklif edilen en yüksek kira bedelinin eşit olduğu birden fazla başvuru olması durumunda, bu başvurular arasından arazilerini yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştıracak malike, sınırdaş veya en yakın arazisi bulunan işletmeye öncelik sıralaması dikkate alınarak kiralama yapılacak. Kesin kiracıların belirlenmesinin ardından Arazi Kiralama Komisyonunca “Kesinleşen Kiralama Listesi” hazırlanacak.

Kesinleşen kiracılara kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, kira bedelinin yatırılacağı banka hesabı, vergi, resim, harçları ve diğer giderler gibi sözleşme giderleri ve benzeri bilgileri de içeren formata göre düzenlenecek tebligat yapılacak. Tebligat tarihinden itibaren en geç 7 günlük süre içerisinde kiracının kira bedeli ile sözleşme giderlerini ödemesi ve varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesini müteakip matbu kira sözleşmesi düzenlenecek. Düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu olmayacak.

KİRALAYAN TARIMSAL DESTEKLERDEN DE YARARLANACAK

Kiracı, sözleşme imzalama aşamasında kira bedelini ödediğine dair belgeyi Arazi Kiralama Komisyonuna sunacak.

Kira sözleşmesinde, kira süresi, sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, karşılıklı sorumluluklar, fesih şartları gibi hususlara yer verilecek. Asıl kiracının sözleşme imzalamaması durumunda Arazi Kiralama Komisyonu aynı usulle diğer teklifleri değerlendirerek karar verecek.

Kiraya verilecek tarım arazisi, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat bilgilerini içeren krokinin de yer aldığı, Ek-16’da yer alan formata göre mahallinde tanzim edilecek Arazi Teslim Tutanağı ile kiracısına teslim edilecek. İki nüsha olarak düzenlenen Arazi Teslim Tutanağının bir nüshası kiracıya verilecek, diğer nüshası dosyasında saklanacak.

Bu maddeye göre kiralanan tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılacak.

ARAZİ SAHİBİNE ULAŞILAMAZSA NE OLACAK?

Arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması halinde; kira bedelleri Bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri ve ferileri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.

Paranın nemalandırılacağı kamu bankasının tespiti amacıyla, uygulanacak faiz oranlarına ilişkin tüm kamu bankalarından Bakanlıkça yazılı teklif istenecek. Teklifler değerlendirildikten sonra en yüksek faizi veren kamu bankası şubesinden uygulanacak faiz ile ilgili yazılı teyit alınacak. Para, en yüksek faizi vermeyi kabul eden kamu bankasında nemalandırılacak. Kamu bankaları tarafından teklif edilen faiz oranlarının eşit olması halinde içlerinden birisi tercih edilecek.

KİRALANAN ARAZİ AMAÇ DIŞI KULLANILAMAYACAK

Kiracı, kiraladığı tarım arazisini bu Yönetmeliğe ve kira sözleşmesine aykırı kullanması durumunda, arazi maliklerinin haklarının saklı kalması kaydıyla, takip eden yılda bu Yönetmelik kapsamında yapılacak kiralamalara teklif veremeyecek.

Kiracı, kiralama sezonu boyunca kiraladığı tarım arazisi üzerinde, tarımsal üretim planlaması kapsamında belirlenen ürün/ürün gruplarını üretmekle, genel tarımsal üretim tekniklerine riayet etmekle, toprağın yapısını bozacak uygulamalardan kaçınmakla, arazi üzerindeki çok yıllık bitkiler ve varsa sabit tesisleri korumakla yükümlü olacak.

Kiracı; ilgili kanun, bu yönetmelik ve kira sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin takibi amacıyla il/ilçe müdürlüğünce yapılacak denetimleri kabul edecek. Yapılan inceleme, tespit ve kontroller bir rapora bağlanacak. Düzenlenecek raporda, başvuruda belirtilen faaliyetlere, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın olup olmadığı ile bu aykırılıkların 15 günü geçmemek üzere verilecek sürede giderilip giderilemeyeceği belirtilecek. Belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesinin gerektiği düzenlenen raporda kiracıya bildirilecek. Verilen sürenin tamamlanmasının ardından kiracı tarafından ek süre talep edilmesi durumunda 15 günü geçmemek üzere ek süre verilebilecek. Verilen süre içerisinde, aykırılıkların kiracı tarafından giderilmemesi halinde sözleşme feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

ARAZİ KİRALAMAK İSTEYENLER NEREYE BAŞVURACAK?

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz doldurarak ilan süresi içerisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuru yapacak. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerlendirme (TED) Portalı üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Gerçek kişi olarak başvuruda bulunanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları zorunludur. Her başvuru sahibi için; ikamet bilgisi ve arazi varlığı bilgileri TED Portalı üzerinden kontrol edilir.

Arazi malikleri ve diğer ilgililer, Kiralanacak Tarım Arazileri Listesi ile ilgili itirazlarını ilan süresi içerisinde Arazi Kiralama Komisyonuna yapabilirler. Arazi Kiralama Komisyonu, ilan süresinin tamamlandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde itirazları karara bağlar ve kiracıyı belirler.

TARIM ARAZİLERİNİN RAYİÇ KİRA BEDELİ NASIL TESPİT EDİLECEK?

– Yönetmeliğe göre, tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç adet kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.

– Emsal olarak kullanılacak tarım arazisinin belirlenmesinde akrabalar/hissedarlar arası kiralama, sosyal nedenlerle kiralamalar gibi özel amacı olan kiralama bedellerinin piyasa koşullarını temsil kabiliyetlerine dikkat edilecek.

– Emsal olarak kullanılacak tarım arazilerinin tespitinde, akrabalar/hissedarlar arası kiralama, sosyal nedenlerle kiralamalar gibi özel amacı olan kiralama bedellerinin piyasa koşullarını temsil kabiliyetlerine dikkat edilmek koşuluyla; yazılı ve imzalı olmak kaydıyla saha çalışmaları sonuçları, bölgedeki Ziraat Odası, muhtarlık, taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip işletme görüşleri, Bakanlık kayıt sistemlerinde yer alan kiralamalar, rayiç kira bedeli içeren 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca lisans alan gayrimenkul değerleme uzmanı raporları ve bilirkişi raporları kullanılabilecek.

– Rayiç kira tespit çalışmalarında destekleyici bilgi olarak kullanılmak amacıyla Hazine arazilerinin kiralama verilerinden faydalanılacak.

– Emsal olarak kullanılacak arazilerin kiralanma tarihi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi değişim oranları dikkate alınarak kira bedelleri güncellenecek. Güncellenmiş kira bedelleri arazi büyüklüklerine oranlanarak her bir emsal için metrekare bazında birim kira değeri bulunacak. Bulunan birim kira değerlerinin ortalaması alınarak ortalama birim kira değeri hesaplanacak.

– Rayiç kira bedelinin tespitinde kullanılacak ortalama birim kira değeri, kiralanacak parselin eğimi, yerleşim yerine, pazara ve yola mesafesi gibi objektif kriterler dikkate alınarak ve gerekçeleri belirtilmek kaydıyla yüzde 15 oranına kadar artırılıp azaltılabilecek.

– Rayiç kira bedeli, ortalama birim kira değeri ile kiralanacak parsel büyüklüğünün çarpılması sonucu tespit edilecek.

Arazi kiralama uygulamasının başarı şansı nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, boş, atıl kalan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla bu çalışmayı başlattı. Bu çalışma sahada yeterince anlatılmadığı için birçok çiftçi veya arazi sahibi “devlet arazimize el koyacak” endişesi yaşıyor. Bu endişeyle iki yıl üst üste ekilmeyen arazi listesine girmemesi için tarlasını süren, kolay ekilebilir ve hasat edilebilir ürün ekenler var.

Ayrıca, konuştuğumuz birçok çiftçi yüksek maliyetlerden ve düşük fiyattan şikayet ederek özetle şu değerlendirmeyi yapıyor: “Hiçbir çiftçi arazisini boş bırakmaz, bırakmak istemez. Eğer ekilmeyen bir arazi varsa, üretim maliyetlerinin çok yüksek olması ve çiftçinin para kazanamamasından yani zarar etmesinden dolayı ekilmiyordur. Orayı kiralayıp üretim yapan nasıl para kazanacak? Öncelikle üretim yapanlar desteklensin ki araziler boş kalmasın.”

Boş bırakılan arazilerin önemli bir bölümü de köyden kente göç eden ailelerin köyde araziyi işleyecek kimsesinin kalmaması. Bazı köylerde ise kalanlar çok yaşlı olduğu için araziyi işleyecek gücü ve kaynağı yok. Bu tür araziler genellikle çok hisseli ve bir aileyi geçindiremeyecek kadar küçük ve parçalı. Bu nedenle kiralama sürecinde hukuki sorunlar yaşanması bekleniyor.

ANTALYA’DA 5 İLÇEDE İŞLENMEMİŞ ARAZİ BULUNAMADI

Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, 2024 yılında “işlenmeyen tarım arazileri listesini” yayınladı. Listelere bakıldığında “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında ekilmeyen tarım arazilerinin çok düşük olduğu görülüyor. Bu arazilerin bir bölümünün bu yıl işleneceği dikkate alındığında kiralanacak arazi miktarının çok az olacağı söylenebilir.

Tarımsal üretimin en çok yapıldığı illerden birisi olan Antalya’da 2024 yılında sadece 4 bin 300 dekar tarım arazisinin atıl durumda olduğu tespit edildi. Alanya, Demre, Serik ve Gazipaşa’da işlenmeyen tarım arazisi çıkmazken diğer 15 ilçede toplam 198 parselin işlenmediği belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Antalya’nın toplam tarım alanı 3 milyon 475 bin 965 dekar. İşlenmeyen arazi miktarı yüzde 0,12 olarak tespit edildi. Bu tespit edilen arazilerin bir bölümünde 2025 yılında ekim yapıldıysa bu listeden düşecek ve işlenmeyen arazi miktarı daha da düşük olacak. Çünkü iki yıl üst üste işlenmeyen araziler kiraya verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yayınladığı 2024 yılı işlenmeyen tarım arazileri listesine göre, Konya’nın 12 ilçesinde(Ahırlı, Akşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Doğanhisar, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük, Yunak) “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında işlenmeyen, ekilmeyen tarım arazisi yok. Altınekin ilçesinde sadece 1,5 dönümlük bir tarla var. Çeltik ilçesinde 5 dönümlük bir tarla ekilmemiş. Çumra’da 3 tarla ve toplam 68 dönüm ekilmeyen tarım arazisi var. Emirgazi’de 3 tarla ve toplam 110 dekar ekilmemiş arazi tespit edildi. Akören ilçesinde 3 tarla ve toplam 10 dekar ekilmeyen arazi var. Karapınar’da 4 tarla, Kadınhanı ilçesinde 6 tarla, Kulu’da 2 tarla ekilmemiş. Konya’nın toplam tarım alanı 18 milyon 586 bin 920 dekar. 2024 yılında ekilmeyen alan ise sadece 10 bin 121 dekar görünüyor.

REKOR 1650 ARAZİ İLE KAYSERİ’DE

81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanan listeler üzerinden bakıldığında Kayseri’de ekilmeyen toplam 1650 arazi var. Diğer illerden farklı olarak Kayseri’de sadece tarla değil, “bağ”, “elma bahçesi”, “bahçe” “kıraç tarla”, “sulu tarla”, “ham toprak” şeklinde listelenmiş. Oysa yönetmeliğe göre dikili alanlar bu kiralama kapsamının dışında. Yani bahçe olarak listelenen alanlar kiralanamayacak.

BAZI İLLERDE İŞLENMEYEN ARAZİ BULUNAMADI

Bazı illerde ise işlenmemiş yani kiralanacak arazi olmaması dikkat çekiyor.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: “Tüm İlçelerimizde 2024 yılına ait işlenmeyen tarım arazisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.” denilerek boş liste yayınladı.

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de işlenmemiş tarım arazisi olmadığını ilan etti.

Diğer illerdeki durum

Adana’da Aladağ, Feke, İmamoğlu, Kozan, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Pozantı, Tufanbeyli ve Yumurtalık olmak üzere, toplam 195 tarlanın ilk yıl(2024) işlenmediğinin tespit edildiği açıklandı.

Aydın’da Bozdoğan ilçesinde 2, Buharkent ilçesinde ise 17 olmak üzere toplam 19 arazinin 2024’te işlenmediği tespit edildi. Eğer bu araziler gelecek yıl da işlenmezse, bakanlık bu arazileri kiraya çıkaracak.

Manisa’da 80 tarla tespit edilirken, Akhisar sadece 1 tarla ile listede yer aldı.

Tekirdağ’da toplam 106 tarla işlenmemiş olarak listelendi

Siirt’in Eruh ilçesinde 6 tarla, Baykan’da 4 ve Kurtalan’da 5 tarla tespit edildi.

Edirne’de Merkez ilçe, Enez, İpsala ve Uzunköprü’de toplam 59 tarla ilan edildi.

Afyonkarahisar’da 136 tarla listelenirken, Bolvadin, Emirdağ ve Evciler ilçesinde işlenmemiş tarla bulunamadı.

Kars’ta 45 tarla işlenmemiş olarak ilan edildi.

Denizli Honaz’da 1, Pamukkale’de 3, Sarayköy’de 13 ve Serinhisar’da 6 olmak üzere toplam 21 tarla ve 2 bahçe ilan edildi. Toplam alan ise 384 dekar.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplam 83 tarladan oluşan listenin büyük bölümü metrekare olarak yer alırken Dodurga ilçesindeki araziler dekar olarak yer almasına rağmen bu belirtilmediği için tarlalar sanki 11 metrekareymiş gibi görünüyor. Bingöl’de en büyüğü 48 dekar en küçüğü 1 dekar olmak üzere 201 tarla tespit edildi. (Ekonomi)