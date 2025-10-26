Madagaskar'da 14 Ekim'deki darbeyle görevden el çektirilen Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vatandaşlıktan çıkarıldığı bildirildi.

MADAGASKAR'DA GÖREVDEN ALINAN CUMHURBAŞKANI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Rajoelina'nın 2014 yılında gönüllü olarak Fransız vatandaşlığı aldığı, bu sebeple Malgaş vatandaşlığı hakkını kaybettiği ifade edildi. Madagaskar yasalarına göre, herhangi bir vatandaş, kendi isteğiyle yabancı bir ülke vatandaşlığına geçtiğinde Malgaş vatandaşlığından çıkarılabiliyor.

ÜLKE GENELİNDE PROTESTOLAR YAŞANMIŞTI

Ülkede, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için eylül ayının son haftasında başlayan gösteriler, hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü. Başkent Antananarivo başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmış, güvenlik güçleriyle protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

ASKERİ BİRLİK HÜKÜMETE EL KOYMUŞTU

Gösteriler devam ederken, eski Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın bir Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş, akabinde Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik hükümete el koyduğunu duyurmuştu. Albay Randrianirina, 17 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla göreve başlamıştı.