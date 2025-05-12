Çorum'da otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Aykut A. (36) idaresindeki 19 ACS 767 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Cemilbey köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Kerem A. (22), Zöhre A. (59) ve Hamit A. (5) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: Anadolu Ajansı