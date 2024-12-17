Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi 1 Ocak itibarıyla sona erecek. Harç ödemeleri dijital yollarla gerçekleştirilecek. Ayrıca yeni yılda yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 720 liraya yükselecek.

Yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde yeni dönem başlıyor.



1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, yurt dışına çıkış harç pulu ile ödenmesi usulü kaldırılacak.



2024 yılı sonu itibarıyla geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış harç pulları, 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.



Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki veznelerden alınabilecek.



Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.



Yeni yılda yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 720 liraya yükselecek.