Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ( Hititsem )’de İletişim Uzmanı - Diksiyon Eğitmeni - Spiker Meltem Danışman Çınar tarafından verilen diksiyon eğitimleri bu yıl da yeni dönemle başladı.

Kurslara her yaş ve meslekten herkes katılabiliyor.



TOPLULUK ÖNÜNDE HİTABET VE BEDEN DİLİ EĞİTİMLERİ

Bahabey Caddesi Eski Diş Hastanesi karşısında yıllardır devam eden Diksiyon kurslarında diyafram nefesi, artikülasyon uygulamaları, Türkçeyi doğru, düzgün ve etkili konuşma, Topluluk karşısında hitabet ve beden dili eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor.



ÜNİVERSİTE ONAYLI DİKSİYON BELGESİ



Diksiyon kursları Salı ve Perşembe günleri 18.30 - 21.30 saatleri arasında gerçekleşiyor. Toplam 5 hafta süren 30 saatlik eğitimin sonunda kursiyerlere katılım belgesi veriliyor. Hititsem’den yapılan açıklamada kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi. Kursiyerler verilen uygulamalı eğitimler sonrası üniversite onaylı bir sertifika belgesine sahip oluyor.



KURS KAYITLARI DEVAM EDİYOR



Hititsem’den yapılan açıklamada başlayan yeni dönem kurslarının devam edeceği ve yeni başvuruların kabul edildiği ifade edildi.

Diksiyon kursu ve diğer kurslarla ilgili Hititsem’e bizzat ya da online olarak (https://hititsem.hitit.edu.tr/tr) hititsem adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.