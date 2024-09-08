Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan Polat'ın ardından dün de Engin Polat'ın tahliye edilmesi sonrası yargıya dönük eleştirilere ilişkin açıklama yaptı. Tahliyelerin olmasının "suçsuz" oldukları anlamına gelmediğini belirten Tunç, yargının işini yapması için serbest bırakılmasını vurguladı.

Tunç gazetecilerin konuyla ilgili sorduğu soruya "Bir kişinin tutuklu yargılanması suçlu olmasına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Bırakalım yargı işini yapsın. Yargı mensuplarına güvenin" şeklinde yanıt verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: YARGIYA PARMAK SALLAYANA DESTEK OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla ilgili söylediği sözler sonrası CHP lideri Özgür Özel'in de verdiği desteğine de tepki gösteren Tunç, yargının tehdit edilmesinin "eski Türkiye manzaraları" olarak nitelendirdi. Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargımız anayasadan yetkisini alır. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu ifade ediyoruz. Yargılama yapanlara yönelik sözler sarf ederseniz tehlikeli durum ortaya çıkar. Görülmekte olan davalarla ilgili olarak sorumluluk makamında olan kişilerin daha sorumlu davranması lazım. Bırakın yargı görevini yapsın. Burada sayın Özel, özellikle kendi belediye başkanlarının yargıya yönelik parmak sallamasına onun yanında olduğunu ifade etmesi talihsizlik. Siz yargıyı tehdit ederek 'şöyle karar vermezseniz şöyle olur...' bunlar eski Türkiye manzaraları. Geçmişte yargı arka bahçe yapanlar bugün ortaya çıkıp biz başkanımızın yanındayız yargıya parmak salladığı noktasında ona destek oluyoruz derseniz sorumlu harekette bulunmamış olursunuz."

TEĞMENLERİN YEMİNİ: CUMHURBAŞKANIMIZ DOĞRU OLMADIĞINI İFADE ETTİ

Askeri okulların mezuniyetinde teğmenlerin yaptığı yeminin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerini işaret eden Tunç, şunları söyledi:

"Kanunen yapılan yemin bellidir. Yürürlükten kaldırılan yeminin edilmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru olmadığını ifade etti. Kanunen yapılmış yeminden sonra kanundan kaldırılanın yapılması tabii ki de soruşturuluyor. Gerekli incelemeler yapılacak"