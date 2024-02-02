Karakeçili Mahallesi Muhtar Adayı Diler Salman gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Muhtar azarları ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Karakeçili Mahallesi Muhtar Adayı Diler Salman, 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde de yine Karakeçili Mahallesi Muhtarlığına aday olduğunu hatırlatarak, “31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçimlerinde Karakeçili Mahallesinden muhtar adayı oldum. Başarı yolunun çalışmaktan, samimiyetten ve dürüstlükten geçtiğine inandığım için muhtar adayıyım. Mahallemize Pazar günü pazar kurulması için çalışacağım. Sokak hayvanları için beslenme köşelerinin ve mahallemiz için geri dönüşüm kutularının sayısının arttırılması için gayret göstereceğim. Ev hanımlarımıza özel yöresel pazar sisteminin mahallemize kazandırılması ve Halk Ekmek büfelerinin mahallemize kazandırılması için çalışacağım” dedi.

Salman, ziyaretinde gazetemizin 34.’üncü kuruluş yılını da kutlayarak başarılar diledi.

Diler Salman’a ziyaretinde aza adayları Elif Esmer ve Yaşar Ceyhan’da eşlik etti.