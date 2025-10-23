Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Çorum İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Av. Dinçer Solmaz ve yönetim kurulu, mazbatasını aldı.

Dinçer Solmaz ve ekibi, parti binasında düzenlenen devir-teslim töreninin ardından, resmen göreve başladı.

Mazbata törenine; Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, eski il ve merkez ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Dinçer Solmaz başkanlığındaki CHP İl Yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Arzum Meryem Akdoğan, Güngör Atak, Kamil Çil, Cemal Demir, Hande Duran, Kemal Dümenci, Uğur Eke, Umut Eke, Önder Göcen, Şemsi Gökay, Arap Gürlek, Kenan Kalender, Nafiye Kalender Eryücel, Duran Keçeci, İsmail Koparan, Cemal Kurt, Gülay Özbal, Garip Özgür, Emine Özten, Emrah Öztürk, Feza Piroğlu Ünaldı, Utku Singil, Kenan Sir, Fikret Can Söner, Şenol Sünnetçi, Filiz Uygar Arslan, Vahap Uz, Halil Ünal, Hamdullah Uğur Yağmur ve Çağdaş Yalçın.”