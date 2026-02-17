Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç benzin istasyonuna daldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çorum-Ortaköy yolundaki bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.
İstasyonunda çalışan personeller müşteriler ile ilgilenirken, beyaz renkli bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla benzin istasyonuna daldı.
Kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, istasyon çalışanı ve aracına akaryakıt alan bir adam şans eseri kazayı ucuz atlattı.
Kazanın hemen ardından istasyonları çalışanları kaza yapan otomobildeki şahsın yardımına koştu.
Muhabir: Fatih Battar