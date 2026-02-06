TÜBİTAK tarafından düzenlenen 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Atatürk Anadolu Lisesi, üç projesiyle Samsun Bölge Finali’ne davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK’ın bu yıl 57’ncisini düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Türkiye genelinde 29 bin 739 proje başvurusu yapıldı.

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucunda, 12 farklı alanda toplam 1.200 proje bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Bu kapsamda Atatürk Anadolu Lisesi, 3 projesini bölge finaline taşımayı başardı.

Matematik ve psikoloji alanlarındaki projelerin danışmanlığını Çağlar Aktürk, kimya alanındaki projenin danışmanlığını ise Yavuz Ahmet Gürbüz üstlendi. Söz konusu projeler, ön değerlendirmeyi geçerek Samsun Bölge Finali’ne katılım hakkı elde etti.

Bölge finaline davet edilen projeler, matematik alanında siber güvenlik, psikoloji alanında yapay zekâ ve kimya alanında malzeme bilimi ve nanoteknoloji temaları üzerine hazırlandı.

Bölge yarışmaları kapsamında proje sergisi ve ödül törenleri, 9–12 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 12 bölgede yüz yüze gerçekleştirilecek. Atatürk Anadolu Lisesi okul yönetimi, bölge finaline kalan öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik ederek, Samsun’da yapılacak final yarışmalarında başarılar diledi.