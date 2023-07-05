MURAT ÇETİN

Sağlık Bakanlığı’nın Çorum’daki önemli yatırımlarından birisi olan Diş Hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Güney Kampüs bölgesinde yapımına başlanan Diş Hastanesi inşaatında yüzde 60 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilen Diş Hastanesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Çorum Belediyesi de hastane bölgesinin altyapı çalışmalarını yolların yapımını gerçekleştirecek.

Diş Hastanesi inşaatının şantiye şefi Ferit Kala yaptığı açıklamada 6 kattan oluşan Diş Hastanesi inşaatının yüzde 60’lık kısmının tamamlandığını söyledi.

Kala, “Hastanemizi yılsonuna kadar tamamlayarak teslim etmeyi planlıyoruz. Belediyemizin desteğiyle yol ve altyapı çalışmalarını da kısa sürede tamamlanmış olacak. Hastanemiz tamamlandığında 3. ve 4. katları idare ve Hitit Üniversitesi akademisyenlerin bulunduğu bölüm olacak. Birinci ve ikinci katında ise röntgen odaları, ameliyathaneler ve 51 adet poliklinik bulunacak. Çorum’dan diş tedavisi için il dışına sevkler ortadan kalkacak.” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Diş Hastanesi inşaatını gezerek yüklenici firmadan bilgi aldı. Aşgın, hastanenin etrafındaki yolları yaparak hizmete suncaklarını ifade etti.