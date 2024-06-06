Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, yapımı bitmek üzere olan Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Tahtasız, hastanenin 8 Temmuz’da açılacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Genel ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte hastaneyi gezen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şu bilgileri verdi:

“21 Eylül 2022’de yapımına başlanan Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin de 8 Temmuz’da açılacağı bilgisini edindim. Merkezde incelemede bulundum. İçerisinde derslikler, laboratuvarlar, 53 poliklinik ameliyat ve röntgen üniteleri olan bu hastaneyi ilimize kazandıranlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”