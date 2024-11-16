AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısına yapılan Diş Hastanesi'nin tamamlandığını duyurdu.

Ahlatcı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yakın zamanda Çorum'a gelerek hastanenin açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

Ahlatcı; "Diş hastanemiz bitmek üzere. İçinin tefrişatı yapıldı. Sayın bakanımızın programı uygun olması durumunda hep birlikte açılışını yapacağız. Diş Hastanemiz Çorum için son derece önemli bir yatırım." ifadelerini kullandı