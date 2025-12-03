Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ile yönetim kurulu üyeleri Diş Hekimliği Günü nedeniyle Çorum Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr.Ali Hasdemir ve Genel Sekreter Dr. Murat Kahraman'a kutlama ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, ağız ve diş sağlığının toplum sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanırken, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan Tek Sağlık (One Health) yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İnsan sağlığının, çevre, toplum ve diğer sağlık disiplinleriyle birlikte ele alınması gerekliliğinin öne çıtığı ziyarette Çorum’da sağlık meslekleri örgütlerinin tek çatıda toplanarak, tüm dünya çevre sağlığını tek dilde koruyucu, önleyici ve tedavi hizmetlerini birlikte yönetmeye devam edileceği belirtildi.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ziyaretin sonunda, tüm diş hekimlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, sağlık alanındaki ortak çalışmaların devamını diledi.