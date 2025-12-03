Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Gökan Zeybek, Ankara’da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve Genel Başkan Özgür Özel’in de güven tazeleyerek yeniden göreve seçildiği kurultaya geniş bir katılım sağlayan Çorum delegasyonuna teşekkür etti.

Çorum örgütünün ve belediyelerin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve memnuniyetle karşıladığını dile getiren Gökan Zeybek, kurultaya gösterine ilgi ve sahiplenme nedeniyle İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Çorum ekibine teşekkür ederken, birlik ve beraberlik içerisinde partiyi yerelde ve genelde iktidara taşıyacaklarını vurguladı.

Zeybek ayrıca Çorum’da güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçilen Dinçer Solmaz ve yönetimine başarılar diledi.

Solmaz ise Çorum’daki çalışmalar hakkında bilgi vererek, Genel Başkan Yardımcısı Zeybek’e yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.