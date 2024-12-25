Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın okul ziyaretinde “ne olmak istiyorsun” sorusuna “imam” cevabı veren İstiklal İlkokulu 3/C sınıfı öğrencisi Berat Ekiz’e hediye verdi.

“Geleceğimizin teminatı yavrularımıza dini ve milli hassasiyet ile bilinçli ve şuurlu bir nesil yetişmesi için emek veren tüm öğretmen ve velilerimize şükranlarımızı sunuyorum” diyen İsmail Şanal, “Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın Bey'in okul ziyaretleri kapsamında İstiklal İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileriyle sohbet ederken büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? sorusuna öğrencilerden Berat yavrumuzun “imam olmak istiyorum” cevabı din görevlisi olarak bizleri son derece memnun ve mutlu etmiştir. Biz de Diyanet-Sen Çorum Şubesi olarak okulumuzu ziyaret ederek Berat yavrumuza çeşitli hediyeler takdim ettik. Hoş sohbetleriyle bizleri mest eden tüm yavrularımıza ikramda bulunduk” ifaderini kullandı.