2025 ocak ayı bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan adaylar, nerede askerlik yapacağını merak ediyor.

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı.



Bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerinin 2025 Ocak ayı başında itibaren açıklanması bekleniyor.

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir.



Buna göre; 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.



Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.