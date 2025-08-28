Çorum protokolü Dodurga ilçe ziyaretinde ilçe spor salonu ve futbol sahasında incelemelerde bulundular.

Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletöekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Zeynal Satılmış, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ile çok sayıda mülki amir katıldı. İlçe ziyaretleri kapsamında Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile futbol sahasında incelemelerde bulunan Vali Çalgan ve beraberindekiler daha sonra futbol sahasını gezerek burda minik futbolcularla sohbet ettiler ve penaltı yarışı düzenlediler.

Ziyaret sırasında İlçe Müdür vekili tesislerin konumu ve çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.